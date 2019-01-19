  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
"حمودة": محاكمة علاء وجمال تدمير لاقتصاد مصر

علاء وجمال مبارك عن تلاعبهما فى البورصة: "محصلش"

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

النيابة تطالب بمصادرة أموال نجلي مبارك

محمد صلاح

رقم قياسي ينتظر"صلاح" أمام "بالاس"

دار القضاء العالي

رفض طلب رد المحكمة فى قضية "إهانة القضاء"

النفيسي

لو كنت مكان البشير لفعلت هذا الأمر بلا تردد

خاشقجي

"خاشقجي" ما زال حيًا.. وتفاصيل ستدهش الجميع

مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور

مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور

السبتية.. حي نال شهرته من حملة نابليون

هل اعتنق نابليون بونابرت الإسلام سرًا في مصر؟

سد النهضة

تطورات جديدة فى مشروع "سد النهضة"

السفير معصوم مرزوق

تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

"شكرًا يا ريس".. رسالة إعلامية لـ"السيسى"

آخر الأخبار

لميس سلامة
لميس سلامة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال: "الرئيس موجود فى كل معركة وكل مواجهة"

#

تفاصيل تعرض «سوزان مبارك» لوعكة صحية

#

أديب لجمهور"صلاح": "عيب كده يا خواجة جوني"

#

نقيب الفلاحين لـ"السيسى": خرجهم من السجن يا ريس

السيسي

صدى البلد

الحاجة صفية

لميس سلامة

وجهت الإعلامية لميس سلامة، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بتوفير الرعاية الصحية للحاجة صفية، وهى سيدة مسنة كانت تعيش في الشارع بجوار إحدى محطات مترو الأنفاق، وانتشرت قصتها على "السوشيال ميديا"، قائلة: "شكرا يا سيادة الريس".

وأضافت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المواقف الإنسانية للرئيس السيسي تكون دائمًا محل تقدير واحترام من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت أن الرئيس دائمًا منشغل بالفئات الأولى بالرعاية، ويسعى دائمًا لتوفير حياة كريمة لهم، لافتة إلى أن أجهزة الدولة تبذل مجهودًا لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" لتوفير حياة لائقة للفئات الأولى بالرعاية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "شكرًا يا ريس".. رسالة إعلامية لـ"السيسى"
» فنانة شهيرة تظهر عارية الصدر بإعلان كريم
» الإعدام لـ 3 متهمين قتلوا سائقًا في العياط
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» تغييرات فى طقس الغد والصغرى تسجل 8 درجات
» أسرار جديدة عن حادث "أطفال الكهف" فى تايلاند
» صور جديدة لهيفاء ماجيك قبل تحولها
» انفجار خط بنزين يودى بحياة 21 شخصًا
» أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته
» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين
» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي