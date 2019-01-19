» "شكرًا يا ريس".. رسالة إعلامية لـ"السيسى"

19 يناير 2019 - 01:33 م

وجهت الإعلامية لميس سلامة، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بتوفير الرعاية الصحية للحاجة صفية، وهى سيدة مسنة كانت تعيش في الشارع بجوار إحدى محطات مترو الأنفاق، وانتشرت قصتها على "السوشيال ميديا"، قائلة: "شكرا يا سيادة الريس".

وأضافت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المواقف الإنسانية للرئيس السيسي تكون دائمًا محل تقدير واحترام من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت أن الرئيس دائمًا منشغل بالفئات الأولى بالرعاية، ويسعى دائمًا لتوفير حياة كريمة لهم، لافتة إلى أن أجهزة الدولة تبذل مجهودًا لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" لتوفير حياة لائقة للفئات الأولى بالرعاية.