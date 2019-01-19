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فنانة شهيرة تظهر عارية الصدر بإعلان كريم

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ناتالي بورتمان
ناتالي بورتمان

محمد الخرو

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ناتالي بورتمان

كريم أساس

سادت حالة من الجدل بسبب مقطع فيديو للفنانة ناتالي بورتمان، حيث ظهرت عارية الصدر مُرتديةً سروالاً ذهبياً من قماش الحرير.

وجاء الفيديو كإعلان ترويجي لكريم الأساس الخاص بالعلامة التجارية "Forever Foundation "، الذي جاء بدرجات بشرة مختلفة.

وفي بداية الفيديو تستلقي بورتمان على الأرض وصدرها العاري مُغطى بكلتا يديها، بينما تؤدي حركات مثيرة على أنغام أغنية Love to Love You Baby للمغنية الأمريكية دونا سمر، كما تظهر في مقتطفات أخرى مُرتديةً قميصًا ذهبيًا مفتوحًا بالكامل، وهوت شورت أسود ذي خصر عالٍ.

ويبدو أن إطلالة بورتمان ذات طابع الروك آند رول، مستوحاة من شخصية مغني البوب "سيلست" التي تلعب دورها في فيلم Vox Lux ، الذي تدور أحداثه حول نجاة "سيلست" من مأساة عنيفة، وبعد غنائها في حل تأبيني، تتحول إلى نجمة بوب شهيرة.

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