"عبد الغفار" يبحث مع السفير الفرنسى إنشاء مبنى إضافى لجامعتهم فى مصر

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عبد الغفار
عبد الغفار

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة التعليم العالي

القاهرة

الجامعة الفرنسية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بشكل أساسي بالاستثمار في مجال التعليم، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات التعليمية، كما أعرب الوزير عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المميزة مع فرنسا وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها، منوهًا إلى المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، واعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي.

وأضاف عبد الغفار خلال لقائه  بستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له فى زيارتهم لتبادل وجهات النظر حول التعاون الثقافي والعلمي، وكذلك تطوير الجامعة الفرنسية في مصر، وذلك بمقر الوزارة ، انه توجد دراسة خاصة عن أعمال تطوير الجامعة الفرنسية بمصر، وخطة إنشاء مبنى جديد للجامعة بمدينة الشروق على أحدث النظم العالمية على أن يتم تجهيز المبنى من حيث القاعات الدراسية والمعامل العلمية وغيرها، واستحداث أقسام جديدة للدراسة بالجامعة.

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