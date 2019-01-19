برلماني يتقدم باقتراح لزيادة الحافز الرياضي للطلاب المدارس والجامعات

19 يناير 2019 - 01:18 م

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، تقدمه باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان من أجل زيادة درجات الحافز الرياضي للطلاب لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأكد العميري في اقتراحه أن مصر لديها مواهب في شتى المجالات الرياضية وغيرها وتحتاج فقط لمن يبحث عن تلك المواهب ويكتشفها، مشيرًا إلى أن الرياضية أصبحت وسيلة لتقارب الشعوب وقوة ناعمة ومحمد صلاح أفضل مثال على ذلك، مؤكدًا أنه أصبح قوة إستراتجية يستطيع خدمة بلده في دعم السياحة ومحاربة الإدمان وعلم من الإعلام المصرية.

وقال عضو مجلس النواب إنه على الدولة أن تبحث في كيفية زيادة إقبال الشباب والطلاب على الرياضية سواء بزيادة الحافز الرياضي للطلاب أو إعفاء المتفوقين رياضيًا من المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن الرياضية أصبحت سلعة اقتصادية وهناك دول مثل البرازيل يدخل لاقتصادها مليارات الدولارات من خلال اللاعبين المحترفين ويجب على مصر أن تستفد من تلك الرياضية.

وأضاف أن مصر مقبلة على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية وهي بطولة عالمية يجب استغلالها بكل الوسائل وإعادة القوى الناعمة لمصر من خلالها.