هذه رسالة نقيب الأشراف للإعلاميين فى مؤتمر مجلس الشئون الإسلامية

19 يناير 2019 - 01:05 م

قال السيد الشريف نقيب الأشراف إن الوطنية نظام حياة وتعكس حب الوطن وتفرض علينا بذل كل جهد للتضحية من أجله والارتقاء به ليصبح فى الصدارة، وأهمية الشخصية الإيجابية التى تعمل على نهضة المجتمع.. مبينا أهمية المواطنة الكاملة التى تحافظ على الوطن.

وطالب الشريف خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأوقاف الـ29 "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، المفكرين والكتاب والعلماء والإعلاميين بالقيام بدورهم لبناء الشخصية الوطنية وغرس القيم الإسلامية والإنسانية فى نفوس المواطنين.

وأكد الشريف، وهو أيضًا وكيل مجلس النواب، متابعة لجان مجلس النواب النوعية لتوصيات المؤتمر بترجمتها فى مشروعات قوانين لغرس قيم المواطنة، مبينا أن المجلس يعمل على إقرار برامج لتعميق الهوية الوطنية للمواطن وفق الشرع الحنيف.

وتابع أن عقد المؤتمر في مصر يؤكد حالة الأمن والسلم بها ويدعونا للتركيز على القيم الإسلامية مشيدًا بالدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني, وأثنى على دور الأوقاف في اختيار هذا الموضوع, لافتًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا معها لدعم قيم الإسلام الحنيف”.