لو كنت مكان البشير لفعلت هذا الأمر بلا تردد

19 يناير 2019 - 01:03 م

قال المفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي إنه لو كان مكان الرئيس السوداني عمر البشير لما تردد في التنحي.

وكتب النفيسي في تدوينة مصغرة علي حسابه في تويتر: "لو كنت مكان عمر البشير -لا سمح الله- لما ترددّت في التنحي.. مساحة السودان 1,886مليون كيلومتر مربع (تقريبًا مائة كويت).

وأضاف أن قمع الاحتجاجات في الخرطوم لا يعني نهايتها.. البشير حكم لمدة ثلاثين عامًا.. رحم الله عبد الرحمن سوار الذهب الجنرال الزاهد رئيس العام الواحد.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السودان احتجاجات واسعة في جميع المحافظات السودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، حيث طالبت الحكومة بالتنحي على خلفية رفع الأسعار.

وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قتل فيها 24 شخصًا، على الأقل، بحسب ما قاله مسئولون.

وأفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 40 شخصًا خلال المظاهرات، وقالت إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 1000 شخص.

وشهدت أمس المحافظات السودانية مظاهرات كبيرة، لاسيما في الخرطوم وأم درمان، وذلك بعد أن دعا إليها هيئات وتجمعات محلية.

ووجه تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات للمعارضة، أمس الجمعة، دعوات إلى المتظاهرين إلى التوجه إلى مكان الاعتصام بمستشفى رويال كير شرق العاصمة الخرطوم.

وأعلن التجمع عن تسيير ما سمى بـ"موكب التنحي" في كل مدن السودان، وذلك عقب احتجاجات الخميس الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى برصاص قوات الأمن في الخرطوم إلى ثلاثة متظاهرين.