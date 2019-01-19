رقم قياسي ينتظر"صلاح" أمام "بالاس"

19 يناير 2019 - 12:58 م

يتطلع اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لتحقيق رقم قياسي جديد في لقاء اليوم أمام كريستال بالاس والمقرر انطلاقه في تمام الخامسة مساء علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى "صلاح" للوصول إلى الهدف الـ50 فى مباراته الـ72 بمسابقة الدوري الانجليزي، ليعادل إنجاز فرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسى السابق عام 2009، كما سيكون أول لاعب مصرى فى التاريخ وثامن لاعب أفريقى يحقق هذا الإنجاز.

محمد صلاح، الذى يتقاسم صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا مع هارى كين قائد توتنهام وأوباميانج لاعب أرسنال، يحتاج لتسجيل هدفين فى مباراة اليوم أمام كريستال بالاس من أجل الوصول إلى الهدف الـ50 فى جميع المباريات التى خاضها بمسابقة الدورى الإنجليزى مع ناديي ليفربول وتشيلسى، حيث سجل 46 هدفًا مع ليفربول، وهدفين فقط مع فريقه السابق تشيلسى.

ويخوض ليفربول مباراته الأولى فى عام 2019 على ملعب "أنفيلد"، حيث خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في الجولة الـ21، قبل أن يتغلب على برايتون بهدف دون مقابل في الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.