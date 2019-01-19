إكسبريس: رسائل تحذيرية لـ"محمد صلاح"

19 يناير 2019 - 12:55 م

تحت عنوان "حان الوقت لإيقافه"، ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن هناك عدة تحذيرات ورسائل ضمنية وجهت لمحمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، لافتة إلى أن هذه الرسائل وجهت إليه بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، لأسبوعين على التوالي.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن مدافع نادي كريستال بالاس، باتريك فان أنهولت، أرسل رسالة لـ"صلاح"، تعهد فيها بإيقاف تألق نجم الريدز الفترة السابقة، حيث قال: "قد حان الوقت لإيقاف صلاح، فأنا متأكد من أنه لن يلعب بشكل جيد أمامنا".

وأوضحت الصحيفة أن فريق ليفربول الإنجليزي سيواجه، اليوم السبت، كريستال بالاس، في إطار مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان نادي ليفربول، بقيادة الألماني، يورجن كلوب، قد حصد أربع نقاط في آخر مبارياته، بعد خسرته أمام مانشستر سيتي، فهو يؤدي بشكل جيد هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح، أصبح من أهم هدافي الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، فهو يتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم بـ14 هدفا.

ومن جانبه، قال مدافع كريستال بالاس، الهولندي، باتريك فان أنهولت، في تصريحات لـ"سكاي سبورت" قبل مواجهته ليفربول: "بالطبع، أريد أن العب أمام أفضل لاعبي العالم، وصلاح يعتبر من الأفضل في الدوري".

وتابع "انهولت"، في تصريحاته: "هذا وقتي لإيقافه، وأنا متأكد انه لن يسجل أو يؤدي جيدًا الليلة".

وأضاف: "إذا لاعبنا بشكل جيد أمام ليفربول كمباراتنا أمام السيتي، سأكون سعيدًا للغاية".

واختتم "انهولت" تصريحاته، بأن "ليفربول لم يؤد بشكل جيد أمام مانشستر سيتي لذا هُزم وأتوقع أنه لن يؤدي بشكل أفضل أمامنا".