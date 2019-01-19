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الإعدام لـ 3 متهمين قتلوا سائقًا في العياط

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام جابر بالإعدام لـ3 متهمين قتلوا سائق "توك توك" وسرقوا دراجته البخارية بمركز العياط.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أمجد إمام على ووائل مصطفى إسماعيل وعصام حسين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "أيمن.ي" 29 سنة عاطل، و"عبيدة.إ" 24 سنة عاطل و”أحمد.س" 35 سنة وجميعهم مقيمون بمركز العياط بالجيزة، استدرجوا المجنى عليه "حمدى صاوى" يعمل سائق "توك توك" بتوصيلة وهمية لسرقته.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اقتادوا المجنى عليه إلى منطقة صحراوية حيث كان فى انتظارهم باقى المتهمين، وهناك اعتدوا على المجنى عليه بـ"سلك كهربائي" وقاموا بخنقه حتى توفى، وتخلصوا من جثته بإلقائها فى الدروب الصحراوية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا الدراجة البخارية المملوكة للضحية سائق الـ"توك توك" وفروا هاربين، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وتقديمهم لجهات التحقيق التى أحالتهم للمحكمة فور اكتمال أدلة الثبوت.

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