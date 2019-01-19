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جهاز "حدائق أكتوبر": تسليم 360 وحدة 15 عمارة بمشروع دار مصر

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مشروع دار مصر
مشروع دار مصر

وكالات- حنان حمدتو

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أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بأنه سيبدأ غدًا الأحد حتى يوم الخميس 2019/2/14 تسليم 360 وحدة 15 عمارة  بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط.

وقال المهندس عاطف زكريا  رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان لوزارة الإسكان اليوم إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان- فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات،لإتمام إجراءات التعاقد والاستلام، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل، وذلك فى موعد أقصاه 30 يوما من آخر يوم للتسليم، وهو يوم الخميس 2019/2/14، مؤكدًا أنه فى حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن طبقا للائحة العقارية.

أوضح زكريا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحى الثانى عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

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