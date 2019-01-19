» تغييرات فى طقس الغد والصغرى تسجل 8 درجات

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وزارة الإسكان

دار مصر

جهاز مدينة حدائق اكتوبر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأحد 20 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 19

شبين الكوم 07 18

طنطا 08 18

دمنهور 07 19

الإسكندرية 07 18

بلطيم 08 18

مطروح 06 17

السلوم 04 14

سيوة 00 15

بورسعيد 10 14

دمياط 09 17

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 05 18

السويس 08 18

العريش 05 17

رفح 05 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 16

نويبع 12 22

طابا 07 19

كاترين 02- 14

الطور 08 20

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 10 23

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 19

بني سويف 07 19

المنيا 06 19

أسيوط 03 19

سوهاج 03 20

قنا 05 21

الأقصر 05 23

أسوان 07 23

أبوسمبل 05 22

الوادي الجديد 03 22

شلاتين 13 25

أبو رماد 12 24

راس حدربة 13 22

حلايب 16 23


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