اصطدام قطار وسيارة على مزلقان فى "القناطر"

19 يناير 2019 - 12:44 م

اصطدم قطار "القاهرة – المرج" بسيارة نصف نقل على مزلقان بمركز قليوب أثناء عبورها المزلقان دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتبين أن القطار كان يسير بسرعة هادئة وتخطت السيارة المزلقان من الاتجاه المعاكس أثناء غلقه وانتقلت أجهزة الأمن وجرى رفع السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقد تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بسيارة نصف نقل على مزلقان أبو المعاطي.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، وتبين أنه أثناء قدوم قطار رقم 334 من شبين القناطر متجه إلى قليوب اصطدم بسيارة نصف نقل على مزلقان أبو المعاطي، حيث تبين أن المزلقان كان مغلقًا وقت قدوم القطار وعبره قائد السيارة من الاتجاه المخالف فاصطدم به القطار وكان يسير بسرعة هادئة ولم تقع أي خسائر بشرية وجرى رفع السيارة من على المزلقان.