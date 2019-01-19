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أبو المجد: عودة مرسيدس لمصر نجاح للسياسات الاقتصادية والنقدية للدولة

مال وأعمال

رابطة تجار السيارات
رابطة تجار السيارات

أمينة عبد العال

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن عودة عمل مصانع مرسيدس العالمية لمصر يعد مؤشرًا إيجابيًا على أننا نسير وفق رؤية وإستراتيجية واضحة للدولة والسياسيات النقدية الصحيح التي يبتاعها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس رابطة تجار سيارات مصر في بيان صحفي اليوم  السبت 19 يناير 2019 ، عودة مرسيدس تعد شهادة نجاح للسياسة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة أمان لأي مستثمر أو كيان كبير للعمل في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير في مسار صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.

 وأوضح أن المستثمر الأجنبي استعاد الثقة الأجانب  في الاقتصاد المصري مرة أخرى وهذا ما كنا نفتقده في السنوات السابقة و خصوصًا وأن عملاء مرسيدس في مصر يشكلون 7% من السوق.

وأشار إلي  أن عودة بعض الشركات الأم لمصر، خطوة جيدة ضمن إستراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يساعد ذلك على عودة التصنيع والتصدير للخارج .

وأكد رئيس رابطة تجار سيارات مصر أن سياسات التعامل مع ملف الصناعة تسير في طريق صحيح  ولابد أن ندعمها بقوة الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن عودة مرسيدس بداية لتعاون جديد مع الجانب الأوروبي  خاصة بعد تطبيق صفر الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

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