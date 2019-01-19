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مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور

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مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور
مليون نازح من" الحديدة" خلال 6 شهور

عبد القادر وحيد- متابعات

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الحديدة

مليون نازح

تقرير أممي

أكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من مليون شخص نزحوا من محافظة الحديدة منذ اندلاع الحرب في يونيو الماضي.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة بين يونيو 2018 ، حتي منتصف الشهر الجاري  بلغ عدد العائلات النازحة من الحديدة في جميع أنحاء البلاد 174 ألفا و717، تمثل أكثر من مليون و48 ألفا و300 فرد.

وأوضح أنه تم تسجيل 109 آلاف و867 عائلة، أي أكثر من 659 ألفا و300 فرد، في 4 محافظات هي (حجة، والمحويت، وريمة والحديدة ).

و أشار التقرير إلى أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني قدموا مساعدات الاستجابة السريعة إلى ما لا يقل عن 100 ألف و166 أسرة، حيث يمثلون أكثر من 996 ألفا و600 فرد من إجمالي النازحين، مؤكدا أن واردات الأغذية التجارية انخفضت في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى.

وأفاد أن الوصول إلى المرافق الإنسانية والأشخاص المحتاجين في الحديدة لا يزال يشكل تحديا، مضيفا أنه لا يزال من المتعذر الوصول إلى المستودعات الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، حيث يتم تخزين ما يكفي من الغذاء لإطعام 3.5 مليون شخص لمدة شهر.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه فريق حقوقي يمني مؤخرا عن وجود معتقلات حوثية خاصة بتعذيب النساء في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، بالإضافة إلى أسماء قيادات الحوثيين المتورطين في عمليات التعذيب والخطف التي طالت المئات من النساء.

وأكد فريق اليمن الدولي للسلام، في بيان له، ، أنه حصل على معلومات مفصلة تتضمن أسماء قياديين من ميليشيات الحوثي مسؤولين بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من النساء في سجون البحث الجنائي في صنعاء ومعتقلات سرية أخرى.


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