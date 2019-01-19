"خاشقجي" ما زال حيًا.. وتفاصيل ستدهش الجميع

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خاشقجي
خاشقجي

عمرو محمد_متابعات

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قال الأكاديمي السعودي صالح السعدون، إن الكاتب الراحل جمال خاشقجي، ما زال حيًا يرزق، مشيرًا إلى وجود مؤامرة تستهدف المملكة السعودية.

وتابع رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية المعلمين بعرعر، عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "الخائن جمال خاشقجي حي يرزق، ولم يمت، ولم تحدث أي جريمة بالأصل، إلا إن كان سيقتل مستقبلا وتقطع جثته في الأسابيع المقبلة".

وأضاف،تغريدات لشخصية أمريكية أتت بتفاصيل مدهشة ومراعاة للحقيقة القائلة إنه ليس كل ما يعرف يقال، وخضوعًا للحساسيات الوطنية العليا، فإننا لن نأتيكم بكل ما قال".

واختتم تغريدتة بقوله: "لو أتيتكم به لذهلتم أيما ذهول".

وكان الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، قد قتل في الثاني من أكتوبر من العام الماضي، وبحسب الرواية السعودية التي قالت، إن خاشقجي قتل علي يد مجموعة من القيادات السعودية وعلي رأسهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية  أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.

وبحسب الرواية السعودية، "فإن المتهمين، في الحادثة، توجهوا إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي بشأن عودته إلى السعودية وبعد مناقشات تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول تطوّرت المناقشات حتى أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه، مما أدى لخنقه خلال المشاجرة.

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