بالإنفوجراف.. "الوزراء " ينشر حصاد القطاع المصرفى لـ5 سنوات

حنان حمدتو
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, الضوء على حصاد القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2018, وأعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 42.6 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018, مقارنة بــ37.0 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017, و24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016, و16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015, و15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال إنفوجراف نشره اليوم السبت على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه بالنسبة لعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية, فقد ارتفع إلى 7.7 شهر بنهاية ديسمبر 2018 وهي قيمة مقدرة على أساس الواردات السلعية خلال الفترة يوليو/سبتمبر من السنة المالية 2018/2019, مقارنة بــ7,0 شهر بنهاية ديسمبر 2017, و4,9 شهر بنهاية ديسمبر 2016, و3,4 شهر بنهاية ديسمبر 2015, و3,0 شهر بنهاية ديسمبر 2014.
وفي نفس السياق, أوضح المركز أن إجمالي الودائع لدي البنوك قد ارتفع إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ 3,3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017, و2,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016, و1,9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015, و1,6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وفي النهاية أكد أن المركز المالي الإجمالي للبنوك قد ارتفع إلى 5,5 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2018, مقارنة بــ 4,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017, و4,0 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016, و2,5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015, و2,0 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
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