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قصة مدربة الجنس التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

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قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا
قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

عبد القادر وحيد ووكالات

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أفادت وسائل إعلام روسية رسمية أن السلطات الروسية ألقت القبض علي  امرأة بيلاروسية تدعي أنها تمتلك "معلومات سرية" و"أدلة" بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية من قبل روسيا.

وأكد مسؤول بالهجرة التايلاندية أن انستازيا فاشوكفيتش، والتي تعرف باسم "ناستيا ريبكا" على وسائل التواصل الاجتماعي جرى ترحيلها من تايلاند، الخميس الماضي ، ولدى وصولها إلى مطار شيريميتيفو في موسكو، اعتقلت السلطات الروسية فاشوكفيتش للاشتباه في تشجيعها على الدعارة.

وكانت  فاشوكفيتش قد أخبرت شبكة CNN ، عبر رسالة نصية، أنه جرى اعتقالها من قبل مجموعة من الأشخاص "بملابس مدنية" لم يكشفوا هويتهم أو سبب احتجازها، مؤكدة أنهم : "تحدثوا بوقاحة، وقالوا إنه يجب أن نذهب معهم لمدة يومين إلى مكان ما".

وقد تصدرت فاشوكفيتش عناوين الأخبار العام الماضي عندما طلبت علنا ??من الولايات المتحدة المساعدة في تحريرها من مركز احتجاز تايلاندي في مقابل الحصول على معلومات حول العلاقات المزعومة بين حملة دونالد ترامب الانتخابية وروسيا.

وتصف فاشوكفيتش، نفسها بأنها "مدربة جنس"، وأنها جزء من مجموعة يقودها الكاتب المدافع عن "حرية ممارسة الجنس" ألكسندر كيريلوف، حيث تم اعتقالها في أحد المنتجعات السياحية خلال إدارتها لـ "جلسات تدريب على الجنس".

و تم ترحيل فاشوكفيتش من تايلاند بعد أن اعترفت هي و7 أشخاص، بشكل غير متوقع، بالذنب في بداية محاكمتهم بتهم تتضمن "تسهيل الدعارة" و"تشكيل مجتمع سري".

 كما صدرت أحكام ضد كل منهم بالسجن 18 شهرا، لكن جرى إطلاق سراحهم لقضاء ما تبقى من عقوبتهم قيد الإفراج المشروط.

من جانبه أكد رئيس الهجرة في تايلاند الجنرال سوراتشات هاكبارن إن أن أعضاء المجوعة الثمانية جرى وضعهم على رحلة تجارية متجهة إلى موسكو، الخميس الماضي، وأن فاسوكفيتش وعضو آخر في المجموعة سوف ينقلون إلى بيلاروسيا.

فيما أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن زوجة ألكسندر كيريلوف قولها  : "إنه جرى اعتقاله بالإضافة إلى فاسوكفيتش و2 غيرهم، وأننا : "لا نعرف سبب اعتقالهم أو لأي مدة".

ولم يتضح إذا ما كانت السلطات الروسية مهتمة باستجواب كيريلوف أو فاسوكفيتش، التي قالت في تصريحات صحفية في مارس الماضي من مركز احتجازها في تايلاند، إنه بعد عثورها على "أدلة" بشأن تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، أصبحت معرضة للخطر لأنها "تعرف الكثير"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن أتعرض للقتل".

وتزعم فاشوكفيتش أنها كانت "عشيقة" الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، وهو شريك سابق في إدارة أعمال بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق.

وكانت أيضا قد أكدت أنها شهدت عدة اجتماعات في عام 2016 و2017 بين ديريباسكا و3 أمريكيين على الأقل، بحسب تصرحاتها لـCNN .

 ورفضت فاشوكفيتش الكشف عن أسماء الأمريكيين، قائلة : " إن لديها بعض الصور وتسجيل صوتي مدته أكثر من ساعة".


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