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تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

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تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

قضايا وحوادث

السفير معصوم مرزوق
السفير معصوم مرزوق

شيماء السيد

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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر أمر حبس معصوم مرزوق وآخرين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 26 يناير لتعذر حضور المتهم وآخرين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين التي كشفت عن مشاركتهم مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين.

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