رفض طلب رد المحكمة فى قضية "إهانة القضاء"

19 يناير 2019 - 11:45 ص

قضت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة بعدم قبول طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكري في قضية إهانة القضاء وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كل مستشار بالهيئة ومصادرة الكفالة.

كان دفاع المتهم محمد منيب قام برد المحكمة، وصدر قرار من المحكمة بتأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضا مدنيا، والقيادى الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.