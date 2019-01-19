"التنمية المحلية" تكشف عن الجهة المتحملة لنفقات طلاء المنازل

19 يناير 2019 - 11:39 ص

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار طلاء جميع المنازل "الطوب الأحمر" هو توجيه من الرئيس السيسي، ويجب تنفيذه في وقت محدد.

وقال "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع معايير لعملية الطلاء، حيث حدد لون الطلاء لكل منطقة.

وأوضح أن أصحاب المباني هو من سيتحملون نفقة عملية الطلاء، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لم يلتزم بالتطبيق، مضيفًا أن مهندسين الأحياء هم من سيتابعون عملية الطلاء.