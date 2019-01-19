» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين

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بالأسماء.. حكام ختام مباريات الجولة الرابعة عشرة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم السبت فى افتتاح الجولة الـعشرين بالدوري الممتاز.

ويدير مباراة المقاولون العرب والنجوم، الحكم محمد الحنفي ويعاونه كل من عمر فتحي وخالد رمضان حكمي راية، وعمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وسعيد حمزة وأحمد جمال حكمًا خامسًا.

وفى مباراة بيراميدز وطلائع الجيش تم تعيين طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عمر آل على حكمًا للساحة ويعاونه كل من، أحمد الراشدي وجمعة المخيني حكمي راية، ومحمد عبيد حكمًا رابعًا.


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