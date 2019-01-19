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الكشف عن إصابة وليد سليمان

الرياضة

إصابة وليبد سليمان في مباراة شبيبة الساورة الجزائري
إصابة وليبد سليمان في مباراة شبيبة الساورة الجزائري

محمود أبوسعد

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فتح مستشفى الأهلي أبوابه من جديد أمس، وبالتحديد مع اقتراب نهاية مباراة الشياطين الحمر مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، حيث خرج وليد سليمان مصابا ومحمولا على عربة الإسعاف.

وفي السياق ذاته، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان لاعب الفريق أكد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف أن اللاعب سيجري أشعة لتحديد الإصابة بشكل دقيق وأيضًا برنامج تأهيل اللاعب ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان وليد سليمان قد غادر مباراة شبيبة الساورة الجزائري في نهايتها مساء اليوم متأثرًا بإصابته حيث حل أحمد حمودي بدلاً منه.

وتصدر الأهلي مجموعته بـ4 نقاط من فوز على فيتا كلوب الكنغولي بهدفين مقابل صفر، في الجولة الأولي، وتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بالجولة الثانية.

يذكر أن وليد دخل قائمة المباراة قبل بدايتها بساعات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في إصبع قدمه أثناء التدريبات الأخيرة في التتش قبل السفر للجزائر، ولم يشركه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، في التقسيمة التي أقيمت أمس الأول لتأمين مشاركته في مران اليوم.

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