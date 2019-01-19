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صور جديدة لهيفاء ماجيك قبل تحولها

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هيفاء
هيفاء

متابعات- أمينة عبد العال

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عرضت هيفاء ماجيك بعض الصور الجديدة لها قبل أن تتحول، وقت أن كانت "صبحي"، في محاولة جديدة للفت الأنظار إليها.

لفتت المتحولة جنسياً هيفا ماجيك، أنظار الجميع إليها لأنها تشبه النجمة اللبنانية هيفا وهبي، بالإضافة إلى تصريحاته وفيديوهاته.

وبعد إجراء هيفا ماجيك للعديد من العمليات الجراحية من أجل تغيير جنسها وتتحول من ذكر إلى أنثى، أنهت الإجراءات القانونية وحصلت على هوية تتوافق مع شكلها وهذا ما ساعدها على إقامة علاقة غرامية مع شاب يدعى ربيع.

وفي التحدي 10YearsChallenge ، نشرت هيفا ماجيك صورتها حين بدأت بتغيير شكلها إلى أنثى فوضعت وصلات الشعر.

أما إذا أردتم التعرف على هيفا ماجيك حين كان رجلاً ويدعى صبحي ، شاهدوا الصور:

شاهد الصور..




شاهد الفيديو...


  https://vod.alwatanvoice.com/video/561e2ebd962c41b7.mp4 https://vod.alwatanvoice.com/video/561e2ebd962c41b7.mp4

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