فعل قام به فريق إعداد "الحكاية" صدم أديب على الهواء

19 يناير 2019 - 11:29 ص

داعب فريق إعداد برنامج "الحكاية" الإعلامي عمرو أديب، بعرض صورة له في 2009 أثناء حديثه.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "صدمتوني، بس كنت مقلبظ أوي".

وعن مشاركة اللاعب محمد أبو تريكة في التحدي، قال "أديب": "كنت متخيل أبو تريكة وضعه غير كدا دلوقتي"، منوهًا بأن هناك أقاويل تتردد أن هذا التحدي له علاقة بالذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "بيلموا وشوش".

وما زال ترند تحدى الـ10 سنوات مستمرًا على السوشيال ميديا، حيث شارك نجوم الفن والإعلام بصورهم، لتظهر التغيرات التي طرأت عليهم بمرور الوقت.