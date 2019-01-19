فعل قام به فريق إعداد "الحكاية" صدم أديب على الهواء

إيمان هاني
داعب فريق إعداد برنامج "الحكاية" الإعلامي عمرو أديب، بعرض صورة له في 2009 أثناء حديثه.
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "صدمتوني، بس كنت مقلبظ أوي".
وعن مشاركة اللاعب محمد أبو تريكة في التحدي، قال "أديب": "كنت متخيل أبو تريكة وضعه غير كدا دلوقتي"، منوهًا بأن هناك أقاويل تتردد أن هذا التحدي له علاقة بالذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "بيلموا وشوش".
وما زال ترند تحدى الـ10 سنوات مستمرًا على السوشيال ميديا، حيث شارك نجوم الفن والإعلام بصورهم، لتظهر التغيرات التي طرأت عليهم بمرور الوقت.
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