» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"

19 يناير 2019 - 11:28 ص

أقدمت سيدة على قتل زوجها في إندونيسيا بإضرام النار في جسده بسبب رفضه إعطاءها كلمة سر هاتفه المحمول.

البداية أثناء قيام الزوج بإصلاح سقف المنزل، وطالبته زوجته بإعطائها كلمة السر لهاتفه المحمول، ما أدى إلى احتدام الخلاف بينهما وأقدم على ضربها في شجار حاد.

وعلى الفور حملت الزوجة قارورة من البنزين واندفعت نحو زوجها وأشعلت النيران به، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

فيما حاول أحد المارة إخماد الحريق من جسد الزوج، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد يومين من الحادثة توفي الرجل متأثرا بجراحه.

وبعد وفاته اعتقلت الزوجة، حيث تم التحفظ عليها في سجن مقاطعة إيست لومبوك، في جزيرة لومبوك، بإندونيسيا.