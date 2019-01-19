أسرار جديدة عن حادث "أطفال الكهف" فى تايلاند

19 يناير 2019 - 11:25 ص

بعد عدة أشهر من "ملحمة" إنقاذ أطفال الكهف بـ"تايلاند"، كشف كتاب جديد عن تفصيل حصري وغير مسبوق، يفيد بأن أطفال الكهف الـ 12، أنقذوا بعد تخديرهم جميعا وتكبيل أيديهم من قبل فرق الإنقاذ.

ويحمل الكتاب الجديد اسم "The Cave "، وكتبه المراسل الإعلامي لقناة (ABC ) في جنوب شرق آسيا، ليام كوكرين، بعد تغطيته الكاملة لحادثة "أطفال الكهف" وعملية إنقاذهم، بحسب "روسيا اليوم".

وتضمن "The Cave " معلومات وتفاصيل دقيقة تشرح خطة الإنقاذ بالكامل، وكذلك المصاعب التي واجهها المنقذون في تايلاند، عام 2018.

وكشف الكتاب عن تفصيل غريب يخالف ما نشر في وسائل الإعلام العالمية حول إنقاذ الأطفال بعد تزويدهم بمعدات وأزياء الغطس وعبوات الأكسجين، حيث يدعي كوكرين أن ما ورد غير صحيح، وأنه تم تخدير الأطفال بمادة "الكيتامين" وتكبيل أيديهم، قبل أن تربط أجسادهم بالغواصين الذين أخرجوهم إلى السطح.

وفي السياق ذاته، كتب الإعلامي: "أبلغ أهالي الأطفال أنه جرى تدريب أبنائهم على الغوص والسباحة، في حين نقلت وسائل الإعلام أنه سيتم وضع أنبوب أكسجين لكل طفل، لكي يغادر برفقة غواصين، أحدهما أمام الطفل والثاني يسبح خلفه".

وأضاف كوكرين أن بعض وسائل الإعلام آنذاك، تحدثت عن قيام المنقذين بتخدير الأطفال بنسبة خفيفة، لتخفيف وطأة ذعرهم أثناء عملية الإنقاذ، في حين أكد الكاتب أن ما ورد يتعارض مع حقيقة أنهم "خدروا بشكل ثقيل، أكثر بكثير مما اعتقده الناس".

كما أوضح الإعلامي سبب لجوء المنقذين لتخدير الأطفال، حيث كتب: "الأمل الوحيد كان يكمن في تخدير الأطفال، ووضع أقنعة الأكسجين على وجوههم ومن ثم تسليمهم للغطاسين لكي يقوموا بإنقاذهم".

وبالإضافة لما ورد، أكد كوكرين أنه تم تكبيل أيدي الأطفال خلف ظهورهم، لكي لا يحاولوا نزع أقنعة الأكسجين في حال استيقظوا فجأة وشعروا بالذعر، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة منقذيهم للخطر.