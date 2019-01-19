  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
السبتية.. حي نال شهرته من حملة نابليون

هل اعتنق نابليون بونابرت الإسلام سرًا في مصر؟

سد النهضة

تطورات جديدة فى مشروع "سد النهضة"

السفير معصوم مرزوق

تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

قصة مدربة الجنس التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

اندلاع حرب الخليج الأولى

أسرار جديدة عن حرب الخليج الأولى

الحبيب الجفري

الجفري يطالب بتدريس مقولة للبابا تواضروس بالمناهج التعليمية

صورة الخبر

«ماك المسيح» يثير الغضب فى إسرائيل

شغب جماهير

القصة الكاملة لـ"الشغب" فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي

تنظيم الدولة الإسلامية "ولاية برقة" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات ليبيا

داعش يقتل أكثر من 100 جندي

تعرف على أسعار الذهب فى السوق

الذهب ينعش خزائن الاحتياطي الأجنبي المصري

أسرار جديدة عن حادث "أطفال الكهف" فى تايلاند

آخر الأخبار

تيلاند
تيلاند

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مشاهير الرياضة ينعون الإعلامي "محمد السباعي"

#

تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

#

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

#

ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

عمرو أديب

ام بى سى مصر

ابو تريكة

الحكاية

بعد عدة أشهر من "ملحمة" إنقاذ أطفال الكهف بـ"تايلاند"، كشف كتاب جديد عن تفصيل حصري وغير مسبوق، يفيد بأن أطفال الكهف الـ 12، أنقذوا بعد تخديرهم جميعا وتكبيل أيديهم من قبل فرق الإنقاذ.

ويحمل الكتاب الجديد اسم "The Cave "، وكتبه المراسل الإعلامي لقناة (ABC ) في جنوب شرق آسيا، ليام كوكرين، بعد تغطيته الكاملة لحادثة "أطفال الكهف" وعملية إنقاذهم، بحسب "روسيا اليوم".

وتضمن "The Cave " معلومات وتفاصيل دقيقة تشرح خطة الإنقاذ بالكامل، وكذلك المصاعب التي واجهها المنقذون في تايلاند، عام 2018.

وكشف الكتاب عن تفصيل غريب يخالف ما نشر في وسائل الإعلام العالمية حول إنقاذ الأطفال بعد تزويدهم بمعدات وأزياء الغطس وعبوات الأكسجين، حيث يدعي كوكرين أن ما ورد غير صحيح، وأنه تم تخدير الأطفال بمادة "الكيتامين" وتكبيل أيديهم، قبل أن تربط أجسادهم بالغواصين الذين أخرجوهم إلى السطح.

وفي السياق ذاته، كتب الإعلامي: "أبلغ أهالي الأطفال أنه جرى تدريب أبنائهم على الغوص والسباحة، في حين نقلت وسائل الإعلام أنه سيتم وضع أنبوب أكسجين لكل طفل، لكي يغادر برفقة غواصين، أحدهما أمام الطفل والثاني يسبح خلفه".

وأضاف كوكرين أن بعض وسائل الإعلام آنذاك، تحدثت عن قيام المنقذين بتخدير الأطفال بنسبة خفيفة، لتخفيف وطأة ذعرهم أثناء عملية الإنقاذ، في حين أكد الكاتب أن ما ورد يتعارض مع حقيقة أنهم "خدروا بشكل ثقيل، أكثر بكثير مما اعتقده الناس".

كما أوضح الإعلامي سبب لجوء المنقذين لتخدير الأطفال، حيث كتب: "الأمل الوحيد كان يكمن في تخدير الأطفال، ووضع أقنعة الأكسجين على وجوههم ومن ثم تسليمهم للغطاسين لكي يقوموا بإنقاذهم".

وبالإضافة لما ورد، أكد كوكرين أنه تم تكبيل أيدي الأطفال خلف ظهورهم، لكي لا يحاولوا نزع أقنعة الأكسجين في حال استيقظوا فجأة وشعروا بالذعر، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة منقذيهم للخطر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار خط بنزين يودى بحياة 21 شخصًا
» أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته
» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"
» قصة مليونير اكتشف عقمه بعد إنجاب 3 أبناء
» المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه
» استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية
» "الإدارى" ينظر دعوى فصل موظفي الإخوان
» انخفاض فى أسعار الدواجن اليوم.. والبيضاء بـ20 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي