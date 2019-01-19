رئيس جامعة القاهرة يغازل الطلاب بتدوينة عن نظام الامتحانات

19 يناير 2019 - 11:24 ص

تناول الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نظام إجراء الاختبارات الجديد للطلاب بمختلف الكليات، بطريقة شبابية وذلك عن طريق تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الخشت مرددًا: "صراحة أنتم بتهرجوا يعني يا شباب تجارة عربي قصدكم يعني إننا بنميز بين إنجليش وعربي، وليه بتعتبروا أنهم أحسن منكم، لأ بقى مفيش حد أحسن من حد، وأنا شخصيًا بقى اعتز بولادي وبناتي كلهم: عربي، إنجليزي، هيروغليفي بجد بس اعمل ايه القافية بتحكم".

وأضاف الخشت: "نتكلم بجد كل بناتي وولادي من كل كليات الجامعة أنا أتدخل من قبل بداية الامتحانات وشكلت لجان طوارئ ولجان ممتحنين، حتى تراجع تصحيح المواد التي بها شكاوى وتتأكد من مراعاتها لمستويات الطلبة والمنهج الذي تم تدريسه بالفعل، ولها الحق في إعادة توزيع الدرجات طبقًا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية وفقا للمنحنى الاعتدالي وطبعًا مفيش حد يسألني يعني ايه المنحنى الاعتدالي؟ هو حاجة كويسة فعلاً وإحنا هنعمل بعد الامتحانات مسابقة للي يعرف المنحنى الاعتدالي، وأيضًا نبهت بعدم إعلان أية نتيجة منخفضة قبل العرض على رئيس الجامعة، والعام الماضي حصلت نفس القصة مع سنة 3 تجارة، وتكررت تاني مع سنة رابعة السنة دي نفس الدفعة يا محاسن الصدف، والسنة الماضية وعدتكم، صح؟ ماذا حدث؟ فاكرين؟ طبعا حدث ما وعدتكم به".

وتابع مناشدا الطلاب الالتفات إلى المذاكرة: "نكمل مذاكرة، ونبطل فيس، الله يقطع الفيس وسنينه ويقطع النت على النتيت وبلاش اللي "بينتتوا" عليه، شباب نذاكر، ولا نضيع الوقت، عشان الامتحانات المقبلة، انظر أمامك، ولا تنظر خلفك، نصيحتي لك في الامتحانات وفي كل شيء، واترك ما فات لله ولن يخذلك طالما تبذل كل جهدك. أنا متأكد، وجربت، ركزوا في الامتحانات المقبلة، وأما المنتهية فسيبوها لي فعلاً كل واحد سوف يأخذ حقه، ولن نضيع جهد أحد أنا عارف وأتابع كل حاجة على الأرض وقبل ما تكتبوا على "فيس"، ومفيش ورائي غيركم، ذاكروا بقى وركزوا ولو شفتكوا تاني على الفيس معنى كدة أنكم لا تذاكروا، ومفيش لجان ممتحنين، ومفيش إعادة توزيع درجات، مفهوم".