» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما

19 يناير 2019 - 11:15 ص

علقت الفنانة منى فاروق على مقطع الفيديو الذى انتشر لها في الآونة الأخيرة بصحبة الفنانة شيما الحاج والمخرج خالد يوسف الذي أثار جدلاً واسعًا، بعد أن وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الجنسي".

وقالت فاروق في أول تعليق لها "يا جماعة أنا مليش أي أكونت على الإنستجرام غير ده.. ومليش أكونت على فيس بوك أو تويتر والإكونتات اللي على فيس بوك وتويتر مزورة وغير مسئولة عما يكتب فيها وأي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع أنا غير مسئولة عنها تمامًا وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً.. منى فاروق".

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا مقطع فيديو، ظهرت فيه منى فاروق وشيما الحاج، مرتديتين ملابس شبه عارية للرقص، بجانب قيامهما بعمل أوضاع مُخلة مع أحد الأشخاص قال البعض إنه رجل أعمال، بينما ظنّ البعض الآخر أنه المخرج خالد يوسف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو مسرب تظهر خلاله الممثلة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، في أوضاع مخلة وفاضحة في إحدى الجلسات الخاصة.

وتسبب مقطع الفيديو المسرب بغضب واستياء واسع في الشارع، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة في غضون ساعات قليلة وتصدرت أسميهما موقع البحث الشهير "جوجل".