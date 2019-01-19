ظهور مفاجئ لـ "بن سلمان" فى تحدى الـ 10 سنوات

19 يناير 2019 - 11:07 ص

اجتاح تحدي الـ10 سنوات، أو #10yearchallenge ، مواقع التواصل العربية والعالمية المختلفة، وتسابق المشاهير والنجوم، على نشر صورة لهم قبل 10 أعوام وأخرى لهم هذا العام.

وفي السياق، نشرت الفنانة السعودية نصرة الحربي، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جمعت فيها صورتين للأمير محمد بن سلمان من عامين 2009 و2019 وعلقت عليها بهاشتاج "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن قدوتنا".





