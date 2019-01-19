التعليم: هذا هو الهدف الأساسى من امتحانات الـ open book

19 يناير 2019 - 11:07 ص

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن فكرة امتحان “open book ” ليست نقل الإجابة من الكتاب إلى الورقة، ولكن فكرة الكتاب المفتوح ألا يرهق الطالب نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات مؤكدة أن الأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرةً.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أن محاولة كتابة “براشيم” في الكتاب هي الثقافة القديمة البعيدة عن التعلم والتي تعتبر الامتحان هو محاولة للحصول على درجة لا تعبر عن الفهم وهو ما نريد تغييره.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك تحقيقًا داخليًا يجري في الوزارة في شأن ما تردد عن تسريب الامتحانات موضحة أنه يتم تسليم الامتحانات بعد إعدادها بصورة ورقية وإلكترونية بشكل مغلق وسري تمامًا إلى السادة مديري التعليم الثانوي في المديريات التعليمية وعددها 27 مديرية كما تتم طباعة الامتحانات في المديريات والإدارات.

وأضافت أنه سوف يتم عمل امتحان واحد فى شهر يناير وامتحان آخر فى شهر مارس، ولن يتم الأخذ بنتائج هذه الامتحانات ولن يكون لها أى تأثير فى نجاح أو سقوط الطالب. ولكن سوف تكون لتدريب الطالب على النظام الجديد وطريقه الامتحان وهى فقط امتحانات تجريبية والهدف من ذلك هو أن الطالب يهتم بالتعلم والفهم بدلاً من درجات الامتحانات.

ولن يتم حساب مجموع درجات الصف الأول الثانوي لعام 2018-2019 في مجموع ثانوية عامة النهائي.