» استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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الحديد
الحديد

متابعات- أمينة عبد العال

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تشهد أسواق الحديد والأسمنت اليوم السبت حالة من الاستقرار ومواد البناء عامة.

 قد يكون هذا الاستقرار ناتجا عن استقرار كبير فى أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك، ويبلغ متوسط سعر طن الحديد في الشركات المنتجة له في مصر 11650 جنيها، مع أختلاف السعر من شركة إلى أخرى.

سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما أجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره أكثر من مرة، وخلال شهر أكتوبر فقط هبط سعر الطن للأسمنت في جميع الشركات أكثر من 100 جنيه، وكانت الأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في بداية العالم 2018 ونهاية عام 2017، إلا أن الأسعار تتجه حاليًا إلى الهبوط.

سعر الحديد في مصر

اسم الشركة      سعر الطن بالجنيه

حديد عز   11.750

حديد المصريين 11600

الكومي    11430

حديد بشاي 11650

العتال      11550

عطية      11600

الجيوشي   11500

سعر الأسمنت في مصر

اسم الشركة      سعر الطن بالجنيه

الشركة العربية للأسمنت    845

أسمنت النهضة  823

أسمنت السويدي 845

السويس للأسمنت      825

أسمنت بورتلاند 833

أسمنت العريش  828

انخفاض القوة الشرائية وراء الثبات الملحوظ في أسعار  الأسمنت أو الحديد المسلح في الكثير من المصانع، ولكن من الممكن أن يتغير ذلك في غضون الساعات المقبلة، أسعار الحديد تشهد استقرارا وثباتا ملحوظا في الأسعار، أما الأسمنت فالأسعار تغيرت في بعض الشركات بين صعود وهبوط واستقرت في شركات أخرى.

وسجل سعر حديد الجيوشي إلى 11.400 جنيه لكل طن، فيما سجل حديد المراكبي 11.450 جنيه للطن في الأسواق المحلية، وإذا كان لديكم أي استفسار بخصوص أسعار مواد البناء في السوق المحلي، بإمكانكم كتابته في التعليقات.

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الحديد من المتوقع هبوطها خلال الأيام المقبلة بسبب تراجع خام “البليت” عالمياً.

ويتم تغيير أسعار الجداول أعلاه في نهاية كل يوم، وذلك حال وجود تغييرات في قوائم أسعار الشركات.

الاستقرار يسيطر على اسعار مواد البناء في الاسواق المحلية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الثبات في الساعات المقبلة.


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