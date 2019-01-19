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تفسير رؤية الملاك "جبريل"

تفسير الأحلام

جبريل
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البر

المنام

البشرى

جبريل

الوصية

رؤية سيدنا جبريل عليه السلام منامًا.

التأويل..

من رآه في المنام مستبشرًا به يكلمه بكلام بر وموعظة أو وصية أو بشرى فإنه ينال شرفًا وعزًا وقوة وظفرًا وبشارة، وإن كان مظلوماً نصر، أو مريضاً شفي، أو خائفاً أمن، أو في هم فرج عنه، أو لم يحج حج، ومن أخذ من جبريل عليه السلام شيئاً كالطعام فهو من أهل الجنة.

- فإن رآه الكافر تناله شدة وخوف وعقوبة. ومن رأى كأنه يعادل جبريل وميكائيل عليهما السلام فإنه يباشر أمراً فيه الخلاف على الله تعالى والنقمة عليه.

- ومن رأى أن جبريل عليه السلام يسلم عليه يسمو ذكره ويعز بين نظرائه. ورؤية جبريل عليه السلام تدل على رسول الملك وعلى الأسرار وعلى البشارة بحمل الأولاد الذكور وتدل رؤيته على التعبد أو العلم وعلى تعليم الأسرار لأربابها، وربما دلت رؤيته على التنقل والجهاد والنصر على الأعداء وتدل رؤيته على الإطلاع على العلوم الشرعية والنجومية وغيرها. ومن رأى جبريل عليه السلام حزيناً مهموماً أصابته شدة وعقوبة.

ومن رأى أنه صار في صورة جبريل عليه السلام فإنه يكون سخياً كثير الخير والبركة. والله أعلم.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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