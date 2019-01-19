تهافت 80 امرأة حول فنان تركي يثير غضب الخليج

19 يناير 2019 - 11:04 ص

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الفتيات، وصل عددهن إلي 80 امرأة، وهن يتجمعن حول الفنان التركي أوزجفيت بوراك، أثناء تواجده بالكويت، والذي أثار موجة غاضب عارمة في الخليج.

وتسبب المقطع في موجة غضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتهافت الفتيات من كل صوب لالتقاط الصور مع الفنان التركي.

وكان الفنان التركي أوزجفيت بوراك، قد تم دعوته لحفل عشاء ضخم قيل إنه ضم 80 امرأة فقط ، الأمر الذي تسبب بغضب واسع بين ناشطين، خاصة مع مظهر النساء اللواتي ظهرن وهن يتدافعن للوقوف بجواره.

ولم يقتصر الأم على الفتيات الخليجيات، حيث قامت الفنانة اللبنانية "سارة الهاني" على البقاء إلى جوار بوراك طوال الوقت، في حفل العشاء.

وكان الفنان التركي أوزجفيت بوراك قد وصل إلى الكويت بمفرده ولم يصطحب زوجته ، بدعوى حملها.

من جانبه استنكر الصحفي، بدر العنزي عبر حسابه في تويتر الفيديو المتداول قائلا : "وصل الممثل الترکي بوراك إلي الكويت ليتناول العشا مع 80 امرأة من الطبقة المخملية.. يتداول الحديث و التقاط الصور مع معجباته حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. يتقاضى 50 ألف دولار لهذه السهرة".

كما استنكر حساب يحمل اسم "هنا الكويت " ما ظهر في مقطع الفيديو قائلا :" 80 سيدة من الكويت بروحهم يصورون من الخشف بوراك ودافعيله 20 ألف كويتي وأصغر وحده فيهم عمرها 30 .. طيح الله حظكن يا نعول المجتمع أي سيدات مجتمع.. زمن خايس والله".

وكان الفنان التركي قد توجه إلى الكويت في 15 يناير ، بعد أن تمت دعوته لتكريمه إلى جانب عدد من نجوم الفن.

يذكر أن أوزجفيت بوراك سيجسد دور مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت ستة قرون، في المسلسل الجديد "قيامة عثمان غازي"، وذلك استكمالاً لسلسلة "قيامة أرطغرل".

الفيديو: