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المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

مال وأعمال

مدبولي
مدبولي

محمد الخرو

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قرر البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه، بدءًا من غدٍ الأحد.

ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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