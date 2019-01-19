الجفري يطالب بتدريس مقولة للبابا تواضروس بالمناهج التعليمية

19 يناير 2019 - 11:01 ص

روى الحبيب على الجفرى، الداعية الإسلامي، تفاصيل مبادرته "الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية" قائلا: "إن الفكرة جاءت إليه منذ سنوات، بعدما لاحظ أننا بحاجة أن نذكر أنفسنا بالقيم النبوية في الحديث مع بعضنا البعض، مضيفًا: "سلوكيات التعامل أصبحت خاطئة وغير متزنة بين رواد التواصل الاجتماعي".

واستنكر "الجفري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، نشر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن تهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد، وكأنه شىء غير مألوف، مشددًا على أن هناك التباسًا في التعامل مع الموروث الفقهي، ففي السابق معظم الفقهاء حرموا تهنئة غير المسلمين في أعيادهم، ولم يكن هذا خطأ في وقتهم؛ لأن العرف السائد آنذاك يقول إن التهنئة إقرار بالمعتقد، وهذا الأمر لم يعد موجودًا تمامًا، فالتهنئة الآن أصبحت برًا وودًا واحترامًا.

وأعرب عن أمله في أن يتم تدريس جملة البابا تواضروس "لأن أعيش في وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" في المناهج التعليمية بكتب التاريخ، مع كلمة شيخ الأزهر في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مواقف البابا تواضروس يجب أن تكون في المناهج التعليمية حتى يعرف كيف تصدي هذا الرجل للفتنة من بعد 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه أهدى للبابا شنودة مجموعة حلقات "أيها المريد" خلال زيارته له.