إدارة "تويتر" تعترف بوجود خلل كبير فى خاصية الرسائل

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الخاص

خلل العام

اعترفت شركة "تويتر" بأن خللاً في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

وقالت الشركة، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، "إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية".

وكانت الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق (تويتر) حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم، وغالبا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر ويسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.


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