» انخفاض فى أسعار الدواجن اليوم.. والبيضاء بـ20 جنيهًا

19 يناير 2019 - 10:59 ص

يقدم موقع" المصريون"، قائمة بأسعار الدواجن اليوم السبت والتى تشهد حالة من انخفاض الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر بالجنيه

لحم أبيض 20 للكيلو

لحم ساسو 21.5 للكيلو

لحم بلدي 28.0 للكيلو

كتكوت أبيض من 4 :5 جنيهات

كتكوت أحمر

من 5 جنيهاً

كتكوت بلدي 4:5 جنيهات

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لاستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الآخرين.

انخفضت أسعار الفراخ اليوم في السوق المصري للمستهلك، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ من 22 جنيهاً إلى 20 جنيهاً تسليم مزارع، ومن 27 جنيهاً إلى 25 جنيهاً للمستهلك، وذلك بناء على الأرقام الواردة على لسان الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية.

انخفضت كرتونة البيض الأبيض إلى 32 جنيهاً تسليم مزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر 37 جنيهاً، وقد تختلف تلك الأسعار من منطقة لأخرى.

تعتبر الفراخ من أبرز مصادر البروتين التي يتم الاعتماد عليها من قبل المواطنين، ونظراً لذلك يتم زيادة أسعارها في الأسواق بشكل متواصل.

لم تتحرك أسعار الدواجن منذ أخر تحديث لها منتصف الأسبوع الماضي، والذي شهد تراجع أسعار كيلو الفراخ البيضاء وارتفاع سعر البيض والكتكوت

الثبات واضح على أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض بكل أنواعه في السوق المحلي على مدار الساعات الماضية، وننتظر ما سوف يحدث في الساعات المقبلة.

قد تختلف الأسعار بالأعلى قليلاً عما تم ذكره بالجداول، إلا أن الأسعار الواردة هي اسعار تقريبية للمستهلك ومن المزرعة.