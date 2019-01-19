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"جيتس".. بيل جيتس يصطف بطابور لشراء البرجر

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جيتس
جيتس

وكالات- حنان حمدتو

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تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" و"تويتر"  و"إنستجرام" صورة لأغنى رجل بالعالم "بيل جيتس" مؤسس شركة "مايكروسوفت" العالمية وهو يقف ينتظر دورة لشراء لحم البرجر والبطاطس المقلية والكولا في مطعم (Dick's ) مثل غيره من الجمهور.

وعلق الذي التقط الصورة قائلاً: "عندما تبلغ ثروتك نحو 100 مليار دولار، وتدير أكبر منظمة خيرية في التاريخ وتقف في الصف لشراء البرجر والبطاطس المقلية والكولا في مطعم (Dick's ) مثل الجميع هذه الطريقة التي يتصرف بها الأغنياء الحقيقيون على عكس الوضع في البيت الأبيض".



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