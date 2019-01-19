«ماك المسيح» يثير الغضب فى إسرائيل

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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على التمثال الذي يصور "ماكدونالدز" على أنه المسيح المصلوب، موضحة أنه أثار أزمة كبيرة في حيفا، بعد عرضه في متحف إسرائيلي، في الأراضي المحتلة.

وتحت عنوان "بعد الاحتجاجات.. متحف إسرائيلي يسحب تمثال ماكدونالدز المسيح"، ذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن متحف حيفا في الأراضي المحتلة يخطط لسحب تمثال يصور رونالد ماكدونالدز الشهير على أنه "يسوع المصلوب"، وذلك بعد احتجاجات ضده من قبل الأقلية المسيحية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تمثال "ماك المسيح"، كما أطلق عليه، أثار غضب الأقلية المسيحية، بعد فترة وجيزة من توحدهم في إسرائيل.

يظهر النحت ذو الحجم الطبيعي، الذي يحمل عنوان "ماك المسيح"، رونالد ماكدونالدز المهرج على صليب، محور معرض حول النزعة الاستهلاكية والدين، وتصور القطع الأخرى يسوع والسيدة مريم كـ "كين وباربي".

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات أصبحت عنيفة الجمعة الماضية، عندما اعتقلت الشرطة رجلاً واحداً للاشتباه في قيامه بالاعتداء، وألقى عدد من الأشخاص قنابل حارقة على متحف "حيفا" للفنون.

ومن جانبها، قالت قوات شرطة الاحتلال إن "ثلاث ضباط أصيبوا بجروح إثر تصديهم لاحتجاجات المسيحيين على متحف حيفا للفنون، كما حُطمت وجهات الزجاج للمتحف"، مضيفة أن "الاحتجاجات ستستمر ليوم الأحد المقبل".

في المقابل، قال نيكولا عبده، أحد المتظاهرين ومن سكان مدينة حيفا: "أعترض على هذا النحت المشين، أنني مسيحي وهذا الرمز يهيننا".

وبدوره، كتبت عمدة المدينة العربية اليهودية، اينات كليش، الخميس الماضي، على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "النحت سيخرج من المعرض بعد مشاورات مع زعماء الكنيسة، وستتم إزالة التمثال ونأسف لتفاقم الأزمة".

وعقبت  الصحيفة أن عمدة مدينة حيفا، لم تحدد موعدًا للسحب التمثال من المتحف، لكن من المقرر أن يعود إلى لمتحف الفنلندي الذي اقترض منه نهاية الشهر الجاري.

وترى الصحيفة أن الأقلية المسيحية في إسرائيل، التي تمثل 2% من نسبة سكان الأراضي المحتلة، قد شكلوا بطلاً ليصب عليه غضبهم، وهى وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، التي يعتبرون أن فنها مؤيد للفلسطينيين.

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