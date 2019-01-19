عاطل يسرق شقتين ويقع فى قبضة الأمن

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل بعد سرقته شقتين بمنطقة 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15مايو بلاغا من يوسف م، 66 سنة، كبير أخصائيين العلاج الطبيعي بإحدى الشركات - ومقيم بدائرة القسم.. باكتشافه كسر باب شرفة الشقة سكنه، وسرقة (شاشة LCD ، جهاز ريسيفر، شاشة كمبيوتر، جهاز بلاى ستيشن، سماعات مضخم صوت" وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمود أ، 26 سنة، عامل - ومقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بسرقة (شاشة LCD ، 3 مراوح، خلاط، طقم مطبخ، كاتل كهربائي، طقم حلل، ميكروويف) بذات الأسلوب من داخل مسكن داليا ع، 47 سنة، ربة منزل، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بعقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وأقرت المجني عليها الثانية بعدم سابقة قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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