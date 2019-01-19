  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
السبتية.. حي نال شهرته من حملة نابليون

هل اعتنق نابليون بونابرت الإسلام سرًا في مصر؟

سد النهضة

تطورات جديدة فى مشروع "سد النهضة"

السفير معصوم مرزوق

تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

قصة مدربة الجنس التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

اندلاع حرب الخليج الأولى

أسرار جديدة عن حرب الخليج الأولى

الحبيب الجفري

الجفري يطالب بتدريس مقولة للبابا تواضروس بالمناهج التعليمية

صورة الخبر

«ماك المسيح» يثير الغضب فى إسرائيل

شغب جماهير

القصة الكاملة لـ"الشغب" فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي

تنظيم الدولة الإسلامية "ولاية برقة" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات ليبيا

داعش يقتل أكثر من 100 جندي

تعرف على أسعار الذهب فى السوق

الذهب ينعش خزائن الاحتياطي الأجنبي المصري

"الوزراء" يوافق على مشروع "بيت الوطن" العمرانى للمصريين بالخارج

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون لإنشاء هيئة علمية تكنولوجية

#

الحكومة توافق على قرار انشاء صندوق مصر

#

الإسكان تزف بشرى سارة لمحافظة دمياط الجديدة

#

عرض مشروع قانون الغذاء على مجلس الوزراء خلال 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء على طرح قطع أراضٍ (تجارية – ترفيهية – خدمية)، بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

وأوضح بيان للمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بالأمس أن الطرح سيكون بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف عباس إن الشروط العامة، تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون الحاجز فرداً، أو شركة قائمة، أو شركة تحت التأسيس (مجموعة أفراد)، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين بالمرحلة السادسة، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم في إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله بالمرحلة السادسة، كما يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة.

وتابع بأن الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو بسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح المهندس خالد عباس، أنه يتم سداد 10 % دفعة مقدمة، و10 % خلال 45 يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكتروني، و10 % عند الاستلام، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، ويتم سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أنه يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار خط بنزين يودى بحياة 21 شخصًا
» أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته
» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"
» قصة مليونير اكتشف عقمه بعد إنجاب 3 أبناء
» المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه
» استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية
» "الإدارى" ينظر دعوى فصل موظفي الإخوان
» انخفاض فى أسعار الدواجن اليوم.. والبيضاء بـ20 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي