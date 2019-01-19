"الوزراء" يوافق على مشروع "بيت الوطن" العمرانى للمصريين بالخارج

19 يناير 2019 - 10:46 ص

وافق مجلس الوزراء على طرح قطع أراضٍ (تجارية – ترفيهية – خدمية)، بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

وأوضح بيان للمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بالأمس أن الطرح سيكون بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف عباس إن الشروط العامة، تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون الحاجز فرداً، أو شركة قائمة، أو شركة تحت التأسيس (مجموعة أفراد)، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين بالمرحلة السادسة، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم في إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله بالمرحلة السادسة، كما يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة.

وتابع بأن الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو بسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح المهندس خالد عباس، أنه يتم سداد 10 % دفعة مقدمة، و10 % خلال 45 يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكتروني، و10 % عند الاستلام، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، ويتم سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أنه يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.