لأول مرة.. صلاة على سجادة ذكية

19 يناير 2019 - 10:44 ص

تتوفر في بعض الأسواق حاليًا ولأول مرة "السجادة الذكية" التي تصحح من أوضاع المصلي إذا كان بها أخطاء.

وسجادة الصلاة الإلكترونية هي آخر صيحات عالم التقنية، تطرحها للبيع متاجر عبر موقع علي بابا للتسوق، وهي تراقبك وتعلمك حال وجود خطأ من دون التأثير على خشوعك"، تقول تلك المتاجر.

وتزعم الصفحات المختلفة التي تروج للبيع، أن للسجادة الإلكترونية ميزات عدة، منها برمجة مختلف الصلوات.

وردًا على استفسار من موقع "الحرة" حول الموضوع، قال أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام في لبنان، إن استخدام مثل هذه الأدوات التقنية يبعد الإنسان عن الروحانية والخشوع في الصلاة.

وأضاف أن من غير المحبذ إدخال التقنية في العبادات بهذه الطريقة مشيرًا إلى أن أحكام الصلاة واضحة في الفقه الإسلامي وفي حال حدوث خطأ أو سهو يتنبه له المصلي، هناك أمر يجب فعله لتصحيح ذلك.

وتستطيع هذه السجادة، حسب مروجيها، تعليم الصلاة بشكل تفاعلي، ومراقبة الحركات أثناء الصلاة والكشف عن أي خطأ من خلال حساسات موزعة داخل السجادة.

كما تحتسب السجادة عدد الركعات والخطأ أو السهو، وتحتوي أدعية خاصة بالصلاة.