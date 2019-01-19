  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم
السبتية.. حي نال شهرته من حملة نابليون

هل اعتنق نابليون بونابرت الإسلام سرًا في مصر؟

سد النهضة

تطورات جديدة فى مشروع "سد النهضة"

السفير معصوم مرزوق

تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

قصة مدربة الجنس التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

اندلاع حرب الخليج الأولى

أسرار جديدة عن حرب الخليج الأولى

الحبيب الجفري

الجفري يطالب بتدريس مقولة للبابا تواضروس بالمناهج التعليمية

صورة الخبر

«ماك المسيح» يثير الغضب فى إسرائيل

شغب جماهير

القصة الكاملة لـ"الشغب" فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي

تنظيم الدولة الإسلامية "ولاية برقة" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات ليبيا

داعش يقتل أكثر من 100 جندي

تعرف على أسعار الذهب فى السوق

الذهب ينعش خزائن الاحتياطي الأجنبي المصري

لأول مرة.. صلاة على سجادة ذكية

الصفحة الأخيرة

الصلاة
الصلاة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وزيرالتعليم: "أجلنا توزيع التابلت عن قصد لهذه الأسباب"

#

أول ظهور لـ"رمضان صبحي" في الأهلي

#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

وزارة الاوقاف

الأزهر

محمد مختار جمعة

المجلس الاعلى للشئون الاسبلاميبة

تتوفر في بعض الأسواق حاليًا ولأول مرة "السجادة الذكية" التي تصحح من أوضاع المصلي إذا كان بها أخطاء.

وسجادة الصلاة الإلكترونية هي آخر صيحات عالم التقنية، تطرحها للبيع متاجر عبر موقع علي بابا للتسوق، وهي تراقبك وتعلمك حال وجود خطأ من دون التأثير على خشوعك"، تقول تلك المتاجر.

وتزعم الصفحات المختلفة التي تروج للبيع، أن للسجادة الإلكترونية ميزات عدة، منها برمجة مختلف الصلوات.

وردًا على استفسار من موقع "الحرة" حول الموضوع، قال أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام في لبنان، إن استخدام مثل هذه الأدوات التقنية يبعد الإنسان عن الروحانية والخشوع في الصلاة.

وأضاف أن من غير المحبذ إدخال التقنية في العبادات بهذه الطريقة مشيرًا إلى أن أحكام الصلاة واضحة في الفقه الإسلامي وفي حال حدوث خطأ أو سهو يتنبه له المصلي، هناك أمر يجب فعله لتصحيح ذلك.

وتستطيع هذه السجادة، حسب مروجيها، تعليم الصلاة بشكل تفاعلي، ومراقبة الحركات أثناء الصلاة والكشف عن أي خطأ من خلال حساسات موزعة داخل السجادة.

كما تحتسب السجادة عدد الركعات والخطأ أو السهو، وتحتوي أدعية خاصة بالصلاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار خط بنزين يودى بحياة 21 شخصًا
» أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته
» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"
» قصة مليونير اكتشف عقمه بعد إنجاب 3 أبناء
» المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه
» استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية
» "الإدارى" ينظر دعوى فصل موظفي الإخوان
» انخفاض فى أسعار الدواجن اليوم.. والبيضاء بـ20 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي