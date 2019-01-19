  • السبت 19 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
السبتية.. حي نال شهرته من حملة نابليون

هل اعتنق نابليون بونابرت الإسلام سرًا في مصر؟

سد النهضة

تطورات جديدة فى مشروع "سد النهضة"

السفير معصوم مرزوق

تأجيل حبس معصوم مرزوق وآخرين لـ 26 يناير

قصة مدربة الجنس.. التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

قصة مدربة الجنس التي تمتلك أسرارا عن ترامب وروسيا

اندلاع حرب الخليج الأولى

أسرار جديدة عن حرب الخليج الأولى

الحبيب الجفري

الجفري يطالب بتدريس مقولة للبابا تواضروس بالمناهج التعليمية

صورة الخبر

«ماك المسيح» يثير الغضب فى إسرائيل

شغب جماهير

القصة الكاملة لـ"الشغب" فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي

تنظيم الدولة الإسلامية "ولاية برقة" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات ليبيا

داعش يقتل أكثر من 100 جندي

تعرف على أسعار الذهب فى السوق

الذهب ينعش خزائن الاحتياطي الأجنبي المصري

العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية

قضايا وحوادث

جثة
جثة

على إسماعيل

أخبار متعلقة
#

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

#

تفاصيل مقتل ممرض علي يد زوجته وعشيقها

#

مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي

#

نهاية العشق الحرام .. أصيبت عشيقته بنزيف فتركها تموت

جثث

شبرا الخيمة

قتل عامل

العثور على اشلاء

تقطيع عامل

عثر أهالي منطقة مسطرد في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على جوال بداخله أشلاء جثة آدمية، ملقاة بجوار ترعة الإسماعيلية تم إبلاغ الشرطة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغًا من أهالي منطقة مسطرد بالعثور على أشلاء جثة داخل جوال بجوار ترعة الإسماعيلية.

بانتقال المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث شبرا الخيمة، تبين أن بداخل "الجوال" أشلاء جثة مقطعة عبارة عن قطعتين من اليد والقدم و رأس الجثة ومجهولة الهوية ولم يستدل على أي بيانات تدل علي صاحبها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة شبرا الخيمة، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، وندب الطبيب الشرعي لتحديد الصفة التشريحية للجثة وإجراء تحليل البصمة الوراثية وسرعة البحث الجنائي بفحص بلاغات الاختفاء والتغيب لتحديد هوية الجثة وكشف ملابسات الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار خط بنزين يودى بحياة 21 شخصًا
» أشعة على قدم "حاوى" الأهلي لتحديد إصابته
» بالأسماء.. حكام مباريات افتتاح الجولة العشرين
» أول تعليق لمنى فاروق على الفيديو الفاضح مع شيما
» سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"
» قصة مليونير اكتشف عقمه بعد إنجاب 3 أبناء
» المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه
» استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم
» العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية
» "الإدارى" ينظر دعوى فصل موظفي الإخوان
» انخفاض فى أسعار الدواجن اليوم.. والبيضاء بـ20 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي