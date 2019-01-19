» العثور على «رأس جثة ويد وقدم» فى شوارع القليوبية

19 يناير 2019 - 10:43 ص

عثر أهالي منطقة مسطرد في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على جوال بداخله أشلاء جثة آدمية، ملقاة بجوار ترعة الإسماعيلية تم إبلاغ الشرطة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغًا من أهالي منطقة مسطرد بالعثور على أشلاء جثة داخل جوال بجوار ترعة الإسماعيلية.

بانتقال المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث شبرا الخيمة، تبين أن بداخل "الجوال" أشلاء جثة مقطعة عبارة عن قطعتين من اليد والقدم و رأس الجثة ومجهولة الهوية ولم يستدل على أي بيانات تدل علي صاحبها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة شبرا الخيمة، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، وندب الطبيب الشرعي لتحديد الصفة التشريحية للجثة وإجراء تحليل البصمة الوراثية وسرعة البحث الجنائي بفحص بلاغات الاختفاء والتغيب لتحديد هوية الجثة وكشف ملابسات الواقعة.