"التضامن" تكشف مفاجأة صادمة عن مبادرة "بلا مأوى"

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أكد علاء عبد العاطي، معاون وزارة التضامن الاجتماعي، أن بعض المتسولين يرفضون الاستجابة لمبادرة "بلا مأوي" قائلاً: "إن الوزارة تقدم المشروبات الساخنة والبطاطين للحالات التي ترفض الانتقال لدور الرعاية.

وأضاف "عبد العاطي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن الحالات التي ترفض من يمتهنون التسول، معقبًا: "نحن نحاول المساعدة قدر الإمكان بوجبات وبطاطين".

وأشار إلى أن الحالات التي بلا مأوى يتم التعامل معها فورًا، ويتم نقلهم لدور رعاية وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وتعاملت فرق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، المشكّلة من التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى، مع 21 شكوى في محافظتي القاهرة والجيزة على مدار يوم أول أمس، الخميس.

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