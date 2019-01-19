مصرع عروسين بعد 24 ساعة من الزفاف

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الدقهلية

ميت غمر

مصرع عروسين

لفظ عريس وعروسة أنفاسهما الأخيرة، داخل الحمام بسبب بخار المياه بقرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سنتماي إلى العقيد نبيل بندق مأمور مركز ميت غمر، بمصرع عروسين داخل شقتهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين، اختناق العروسين داخل حمام المنزل، وكشفت التحريات عن أن حفل العرس كان بالأمس، وأثناء تواجدهما بالحمام اختنقا نتيجة بخار المياه.

وبتوقيع الكشف على الجثث تبين أن الوفاة نتيجة الاختناق من بخار المياه، وبعرض النتيجة على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين.

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