انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى فى دورته الـ29

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متابعات حنان حمدتو

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الأزهر

محمد مختار جمعة

المجلس الاعلى للشئون الاسبلاميبة

انطلق منذ قليل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولي التاسع والعشرون بعنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثرها في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، بتلاوة القرآن الكريم للشيخ ياسر الشرقاوي.

ويشارك بالمؤتمر عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وعدد من السفراء وبمشاركة 40 دولة ونحو 130 وزيرًا ومفتيًا.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين ويتخلله عدد من الجلسات وورش العمل وتم تحديد سبع محاور للمؤتمر وهي المحور الأول:

- الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية.

- دور المؤسسات الدينية في بناء الشخصية.

- دور المؤسسات الثقافية في بناء الشخصية.

- الخطاب الديني وأثره في الوقاية من التطرف والإرهاب.

- مرتكزات الخطاب الثقافي الوطني.

المحور الثاني:

- التعليم وأثره في بناء الشخصية.

- دور المناهج التربوية والتاريخية في بناء الشخصية.

- أثر المناهج التعليمية في تعزيز الوسطية والاعتدال.

- دور المعلم القدوة وأثره المباشر في بناء شخصية طلابه.

- أهمية مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي في بناء الشخصية.

- المحور الثالث:

- الإعلام وأثره في بناء الشخصية:

- دور الإعلام الوطني في بناء الشخصية وإبراز صفاتها الإيجابية وتدعيمها.

- أثر الإعلام في نشر الوعي وغرس قيم الانتماء لدى الفرد والمجتمع.

- أسس تفعيل المرتكزات الوطنية في ميثاق الشرف الإعلامي.

- المحور الرابع:

الأسرة ودورها في بناء الشخصية

- الأسرة وأثرها في تعزيز الانتماء للوطن.

- تفعيل مسئولية الأسرة تجاه أبنائها ومجتمعها.

- أهمية بناء الوعي الأسرى بالتثقيف الوطني لدى الأبناء.

- المحور الخامس:

- المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة أنموذجًا.

- التكامل بين المؤسسات الوطنية في بناء الشخصية الوطنية.

- الدور التاريخي للقوات المسلحة المصري وأثره في بناء الشخصية.

- دور القوات المسلحة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

- دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب.

- المحور السادس:

- مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ عليها.

- مفهوم الدولة الوطنية ومشروعيتها.

أثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ على هوية الدولة الوطنية.

دور الدساتير والقوانين في بناء الشخصية ودعم الدولة الوطنية.

دور المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الشخصية الوطنية.

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