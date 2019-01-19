بوش يساند موظفي الخدمة السرية الفيدراليين بالبيتزا

19 يناير 2019 - 10:32 ص

كشفت تقارير إعلامية، عن أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، ساند بطريقته الخاصة موظفي الخدمة السرية الفيدراليين، الذين يشتغلون منذ نحو 4 أسابيع دون أي مقابل مادي، بسبب «الإغلاق الحكومي الجزئي».

ويعني الإغلاق الحكومي أن بعض الموظفين في المؤسسات والهيئات الفيدرالية سيضطرون إلى مواصلة مهامهم دون صرف رواتبهم، فيما يحصل آخرون على إجازات طويلة غير مدفوعة الأجر.

ويتأثر نحو 800 ألف موظف فيدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. ودعا بوش، في تدوينة له، المشرعين الفيدراليين، إلى وضع السياسة جانبا وإنهاء الإغلاق.

وأرفق الرئيس الأمريكي الأسبق التدوينة بصورة، يظهر فيها حاملا عددا من علب البيتزا، التي سيقدمها لموظفي الخدمة السرية الذين يعملون معه، كبادرة تضامن معهم، قائلًا: «أنا وزوجتي لورا ممتنان لأفراد الخدمة السرية وآلاف الموظفين الفيدراليين الذين يعملون بجد من أجل بلدنا من دون رواتب»، مضيفًا: «نشكر كذلك مواطنينا الذين يدعموهم.. لقد حان الوقت لوضع السياسة جانبا والعمل على إنهاء هذا الإغلاق الحكومي».

وقال موقع «سي إن إن»، إن مهمة موظفي الخدمة السرية تقضي بحماية رؤساء أمريكا الحالي والسابقون وعائلاتهم، مضيفة يشتغل في هذه المؤسسة أكثر من 7 آلاف موظف.

ويأتي تفاعل بوش مع القضية، في وقت يدخل فيه الإغلاق الحكومي الجزئي يومه الثامن والعشرين، بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب التوقيع على قانون الموازنة، الذي لا يقر خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك.