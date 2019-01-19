إعادة فتح محور 26 يوليو بعد إصلاح الفواصل

19 يناير 2019 - 10:29 ص

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم السبت، فتح محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو بعد انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بالفواصل العرضية والأسوار الحديدية وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات منعا للزحام.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت إجراء غلق جزئي لكوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو، في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر اعتباراً من الساعة الـ12 صباح الجمعة الموافق 18/1/2019 وحتى الساعة الـ10 صباح السبت الموافق 19/1/2019، على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لتوجيه قائدي المركبات بمحيط الأعمال.