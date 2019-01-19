اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى "التلاعب بالبورصة"

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة 9 متهمين  بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وكانت غرفة المشورة قررت يوم 20 سبتمبر الماضى، برئاسة المستشار محمد الفقى، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 آخرين على قرار حبسهم بالقضية، وأخلت سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحال كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

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