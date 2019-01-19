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اليوم.. لقاء نارى بين أرسنال "الننى" وتشيلسى

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النني
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الدوري الإنجليزي

تشيلسي

أرسنال

محمد النني

موراتا وجيرو

تنطلق في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت مباراة فريق أرسنال الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد النني، مع نظيره تشيلسي على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ورغم رغبة الجانرز في حصد الثلاث نقاط وتقليص الفارق مع البلوز، إلا أنه يعاني من أزمة دفاعية هذا الموسم، حيث تلقت شباكه 32 هدفًا في 22 مباراة، في الوقت الذي يعاني فيه تشيلسي هجوميًا بتراجع أداء الثنائي ألفارو موراتا وجيرو.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في ديربي لندن اليوم، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، وذلك من أجل تعويض نتيجة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، والتي انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 3-2.

وبالنظر لآخر 5 مباريات بين أرسنال وتشيلسي، فإن كل فريق حقق الفوز مرة واحدة، وتعادلا 3 مرات، لكن آخر فوز للمدفعجية على البلوز في البريميرليج يعود إلى سبتمبر 2016، عندما فاز بثلاثية نظيفة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا في 192 مباراة في مختلف البطولات، وذلك منذ بداية ديربي لندن في موسم 1907-1908، حيث حقق الجانرز الفوز في 74 مباراة، في حين فاز البلوز 61 مرة، وسيطر التعادل على 56 مواجهة.

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